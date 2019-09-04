Жители Брянска пожаловались на оголенный кабель на улице Крахмалева

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-04T15:54:09+03:00

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Жители улицы Крахмалева в Брянске пожаловались на разрушенную дорогу около дома №43. Фотографии возмущенные жильцы опубликовали в социальных сетях 4 сентября.

-Хуже того, в двух местах из-за размытия грунта обнажился кабель довольно крупного сечения, - пишут горожане. - Имеются повреждения изоляции.

Представители мэрии отправили брянцев в администрацию района.

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ИСТОЧНИК KP.RU