Жители Брянска пожаловались на оголенный кабель на улице Крахмалева
Горожан направили в районную администрацию
Фото: vk.com, Артем Шевцов
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Жители улицы Крахмалева в Брянске пожаловались на разрушенную дорогу около дома №43. Фотографии возмущенные жильцы опубликовали в социальных сетях 4 сентября.
-Хуже того, в двух местах из-за размытия грунта обнажился кабель довольно крупного сечения, - пишут горожане. - Имеются повреждения изоляции.
Представители мэрии отправили брянцев в администрацию района.
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ИСТОЧНИК KP.RU