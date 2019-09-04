СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-04T15:07:15+03:00

По словам горожанки, больше ее машина не завелась. Фото: vk.com, Ольга Ковалёва

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В Клинцах автомобилистка пожаловалась на некачественный бензин на местной заправке. Фотографию "топлива" девушка опубликовала в социальных сетях.

- Вот таким бензином кормила .. на улице Ворошилова в пятницу 23 августа, - пишет горожанка. - Не знаю, одной мне так повезло или еще кому-то, но эту муть слили из моей машины, которая отказалась ехать, отхлебнув "качественного" 95-го.

Девушка попросила других автомобилистов быть внимательнее на заправке.

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ИСТОЧНИК KP.RU