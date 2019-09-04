2019-09-04T15:07:15+03:00
Общество

В Клинцах автомобилистка пожаловалась на некачественный бензин

Фотографии девушка опубликовала в социальных сетях
Мария Дедкова
Поделиться:
По словам горожанки, больше ее машина не завелась. Фото: vk.com, Ольга КовалёваПо словам горожанки, больше ее машина не завелась. Фото: vk.com, Ольга Ковалёва
Изменить размер текста:

В Клинцах автомобилистка пожаловалась на некачественный бензин на местной заправке. Фотографию "топлива" девушка опубликовала в социальных сетях.

- Вот таким бензином кормила .. на улице Ворошилова в пятницу 23 августа, - пишет горожанка. - Не знаю, одной мне так повезло или еще кому-то, но эту муть слили из моей машины, которая отказалась ехать, отхлебнув "качественного" 95-го.

Девушка попросила других автомобилистов быть внимательнее на заправке.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24