Брянцев пригласили на литературный праздник в честь Алексея Толстого

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-04T14:31:34+03:00

На импровизированной сцене выступят брянские поэты и участники клуба исторического бального танца и исполнители романса. Фото: Елена РАКОВА

5 сентября исполнится 202 года со дня рождения нашего земляка

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В четверг, 5 сентября, парк-музей Толстого приглашает на литературный праздник «Есть много звуков в сердца глубине…» в честь писателя.

В этом году исполняется 202 года со дня его рождения.

На импровизированной сцене выступят брянские поэты и участники клуба исторического бального танца «Чудное мгновение». Но главой этого праздника станет поэзия Алексея Толстого. Его стихи будут читать артисты Брянского театра драмы Марина Финогенова и Михаил Лаврушин, участники поэтического клуба-театра «Пегас», а также знатоки и любители творчества нашего земляка.

Кроме того, гости праздника услышат романсы в исполнении педагога Брянского областного колледжа искусств Ольги Немцевой и ее ученика, лауреата международных конкурсов, Григория Расояна. Также на сцену выйдет лауреат Всероссийского конкурса вокалистов-любителей имени А.Д.Вяльцевой Людмила Липская (0+)

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ИСТОЧНИК KP.RU