В Володарском районе Брянска снесут самострой
Такое решение принял областной суд
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По решению Брянского областного суда в Володарском районе снесут самострой.
Здание на земельном участке, принадлежащем городу, обнаружил местный житель. Он обратился в прокуратуру. Правоохранители эту информацию подтвердили и обратились в районный суд.
Суд признал здание самовольной постройкой, собственник должен был его снести, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Но ответчик подал апелляцию, однако ее не удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU