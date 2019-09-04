В Володарском районе Брянска снесут самострой

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-04T13:51:25+03:00

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По решению Брянского областного суда в Володарском районе снесут самострой.

Здание на земельном участке, принадлежащем городу, обнаружил местный житель. Он обратился в прокуратуру. Правоохранители эту информацию подтвердили и обратились в районный суд.

Суд признал здание самовольной постройкой, собственник должен был его снести, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Но ответчик подал апелляцию, однако ее не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU