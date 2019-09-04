Азербайджанец женился на жительнице Суражского района ради прописки
Гражданин Азербайджана женился на жительнице Суражского района ради прописки. Фиктивный брак обнаружили во время прокурорской проверки.
- Во время проверки установлено, что после заключения брака гражданин Республики Азербайджан и гражданка России вместе не жили, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Они также не вели общего хозяйства и семейного бюджета. Да и вообще не собирались фактически установить установить семейные отношения.
После проверки прокуратура подала документы в суд, чтобы брак аннулировали. Сейчас иск находится на рассмотрении.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU