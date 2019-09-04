Азербайджанец женился на жительнице Суражского района ради прописки

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-04T11:46:22+03:00

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Гражданин Азербайджана женился на жительнице Суражского района ради прописки. Фиктивный брак обнаружили во время прокурорской проверки.

- Во время проверки установлено, что после заключения брака гражданин Республики Азербайджан и гражданка России вместе не жили, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Они также не вели общего хозяйства и семейного бюджета. Да и вообще не собирались фактически установить установить семейные отношения.

После проверки прокуратура подала документы в суд, чтобы брак аннулировали. Сейчас иск находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU