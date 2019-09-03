2019-09-03T18:43:51+03:00
Экономика

В Брянской области открыли кожевенный завод

Его продукцию будут поставлять в Европу, Китай и Индию
Мария Дедкова
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На строительство производства потратили почти три миллиарда рублей.На строительство производства потратили почти три миллиарда рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Выгоничском районе открыли новый кожевенный завод. Его продукцию будут использовать для отделки салонов автомобилей, сообщают в правительстве региона.

На заводе будут работать около 200 сотрудников. А изделия будут поставлять в Европу, Китай и Индию.

На строительство производства потратили почти три миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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