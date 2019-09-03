2019-09-03T18:27:23+03:00
Общество

В Брянске ярмарки выходного дня продолжатся осенью

Площадки будут работать в четырех районах города
Мария Дедкова
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В Брянске ярмарки выходного дня продолжат свою работу осенью. Они будут проходит в четырех районах города.

Горожане смогут купить продукцию брянских производителей и фермеров.

Так, в ярмарке, которая состоялась 31 августа поучаствовали 92 производителя из Брянского, Выгоничского, Дятьковского, Жирятинского, Жуковского, Стародубского, Карачевского, Навлинского, Комаричского, Погарского, Почепского, Суземского, Трубчевского районов.

Они предложили брянцам картофель, свеклу, морковь, капусту, томаты, огурцы, зерно, мед и яблоки, говорят в пресс-службе правительства Брянской области.

На ярмарочных площадках в Советском, Бежицком и Фокинском районах также продавали саженцы плодово-ягодных культур.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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