2019-09-03T18:13:25+03:00
Общество

В Суземском районе захоронили останки неизвестного солдата

Почтить память воина пришли местные жители
Мария Дедкова
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Бойца обнаружили поисковики из отряда «Безымянная высота» 12 июля. Фото: суземская газета "Рассвет"Бойца обнаружили поисковики из отряда «Безымянная высота» 12 июля. Фото: суземская газета "Рассвет"
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В Суземском районе на Негинском кладбище 3 сентября захоронили останки неизвестного солдата, погибшего осенью 1941-го.

Бойца обнаружили поисковики из отряда «Безымянная высота» 12 июля, сообщает суземская газета "Рассвет". У погибшего при себе оказались ремень, пряжка, пуговица, каска, противогаз и саперная лопатка.

Предположительно воин находился в составе 13-ой Армии. Погиб он, когда с боевыми товарищами пытался вырваться из окружения. Осколок реактивного снаряда смертельно ранил бойца в голову.

Установить имя погибшего, к сожалению, не удалось.

Почтить память солдата пришли поисковики и местные жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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