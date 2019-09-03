В Суземском районе захоронили останки неизвестного солдата
В Суземском районе на Негинском кладбище 3 сентября захоронили останки неизвестного солдата, погибшего осенью 1941-го.
Бойца обнаружили поисковики из отряда «Безымянная высота» 12 июля, сообщает суземская газета "Рассвет". У погибшего при себе оказались ремень, пряжка, пуговица, каска, противогаз и саперная лопатка.
Предположительно воин находился в составе 13-ой Армии. Погиб он, когда с боевыми товарищами пытался вырваться из окружения. Осколок реактивного снаряда смертельно ранил бойца в голову.
Установить имя погибшего, к сожалению, не удалось.
Почтить память солдата пришли поисковики и местные жители.
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ИСТОЧНИК KP.RU