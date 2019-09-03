2019-09-03T17:40:59+03:00
Общество

В Брянске почтили память погибших в Беслане

У памятника воинам-интернационалистам прошел митинг
Мария Дедкова
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Память жертв и погибших защитников почтили минутой молчания.Память жертв и погибших защитников почтили минутой молчания.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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3 сентября в Брянске почтили память погибших во время теракта в школе Беслана. В городе прошел митинг, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Он состоялся у памятника воинам-интернационалистам.

Почтить память жертв терактов пришли городские и областные власти, участники контртеррористических операций на территории России и за ее пределами, представители районного Совета ветеранов и школьники.

Участники митинга возложили цветы к монументу. Память жертв и погибших защитников почтили минутой молчания.

В брянских школах, вузах и библиотеках прошли уроки «Мы против терроризма».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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