На опасных участках дороги под Брянском установят новые светофоры
На развязках под Брянском установят новые светофоры.
Они появятся на пересечении автомобильных дорог «Обход Брянска» и «Бордовичи-Отрадное» и на пересечении объездной дороги с поворотом к поселку Ивановка.
Здесь отмечают интенсивное движение. Поэтому светофоры для пешеходов здесь необходимы, говорят в пресс-службе Управления дорог Брянской области.
К слову, заканчивается капитальный ремонт дороги «Бордовичи-Отрадное». Здесь заменят асфальт, обустроят тротуары, установят четыре остановки и новые дорожные знаки, нанесут разметку.
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ИСТОЧНИК KP.RU