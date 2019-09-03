2019-09-03T17:20:04+03:00
Общество

На опасных участках дороги под Брянском установят новые светофоры

Они появятся у перекрестков
Мария Дедкова
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Здесь автомобилисты отмечают интенсивное движение. Фото: пресс-служба Управления дорог Брянской областиЗдесь автомобилисты отмечают интенсивное движение. Фото: пресс-служба Управления дорог Брянской области
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На развязках под Брянском установят новые светофоры.

Они появятся на пересечении автомобильных дорог «Обход Брянска» и «Бордовичи-Отрадное» и на пересечении объездной дороги с поворотом к поселку Ивановка.

Здесь отмечают интенсивное движение. Поэтому светофоры для пешеходов здесь необходимы, говорят в пресс-службе Управления дорог Брянской области.

К слову, заканчивается капитальный ремонт дороги «Бордовичи-Отрадное». Здесь заменят асфальт, обустроят тротуары, установят четыре остановки и новые дорожные знаки, нанесут разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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