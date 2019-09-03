2019-09-03T15:08:55+03:00
Общество

В Брянской области изменится расписание электричек из Новозыбкова до Унечи

4 сентября отменят дневные поезда
Мария Дедкова
Поделиться:
Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием.Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

4 сентября в Брянской области на день изменится расписание электричек Унеча - Новозыбков.

На этом участке не будут ездить пригородные поезда №6906 и №6907. Изменения внесли из-за ремонта путей на перегоне Клинцы - Туросна, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области открыли кожевенный завод
В Брянске ярмарки выходного дня продолжатся осенью
В Суземском районе захоронили останки неизвестного солдата
В Брянске возле 10 школ и детских садов установят ограждения
В Брянске почтили память погибших в Беслане
На опасных участках дороги под Брянском установят новые светофоры
В Брянск привезли мощи святителя Луки и старицы Матроны
В брянском «Динамо» будет играть футболист из питерского «Зенита»
Брянская теннисистка Влада Коваль стала победительницей международного турнира
В Брянске пройдут сплошные проверки водителей у детсадов на улице Киевской
4 сентября брянцам пообещали дождь с грозой
С заботой о клиентах
В Брянске представили дизайн-проекты сквера Володарского
Под Брянском обнаружили крупный склад боеприпасов времен войны