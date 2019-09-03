В Брянской области изменится расписание электричек из Новозыбкова до Унечи
4 сентября отменят дневные поезда
Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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4 сентября в Брянской области на день изменится расписание электричек Унеча - Новозыбков.
На этом участке не будут ездить пригородные поезда №6906 и №6907. Изменения внесли из-за ремонта путей на перегоне Клинцы - Туросна, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием.
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ИСТОЧНИК KP.RU