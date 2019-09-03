В Брянской области изменится расписание электричек из Новозыбкова до Унечи

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-03T15:08:55+03:00

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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4 сентября в Брянской области на день изменится расписание электричек Унеча - Новозыбков.

На этом участке не будут ездить пригородные поезда №6906 и №6907. Изменения внесли из-за ремонта путей на перегоне Клинцы - Туросна, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием.

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ИСТОЧНИК KP.RU