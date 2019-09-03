2019-09-03T15:02:07+03:00
Общество

В Брянске представили дизайн-проекты сквера Володарского

Проголосовать за них можно будет 8 сентября
Мария Дедкова
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Отдать свой голос за ту или иную площадку можно будет в каждом районе города.Отдать свой голос за ту или иную площадку можно будет в каждом районе города.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске показали два дизайн-проекта ремонта сквера Володарского. Проголосовать за понравившийся можно будет 8 сентября, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Именно в этот день пройдет рейтинговое голосование, во время которого горожане смогут выбрать общественные территории, которые, по их мнению, нуждаются в первоочередном благоустройстве.

Отдать свой голос за ту или иную площадку можно будет в каждом районе города. Для этого организуют 22 участка.

В городе организуют 22 участка для голосования. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В городе организуют 22 участка для голосования.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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