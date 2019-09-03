2019-09-03T14:05:53+03:00
Общество

На улице советской в Брянске фонари поменяли на светодиодные

Они светят ярче прежних
Елена РАКОВА
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Новые фонари на улице Советской.Новые фонари на улице Советской.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске на улице Советской во вторник, 3 сентября, активно занимаются благоустройством улично-дорожной сети. А именно меняют фонари.

Вместо прежних ламповых, освещавших улицу оранжевым светом, устанавливают светодиодные.

В темное время суток новые фонари будут освещать дорогу ярким белым светом. Они мощнее прежних фонарей.

Напомним, светодиодные фонари устанавливают на отремонтированных в этом году дорогах. Улицу Советскую тоже "откапиталили". Здесь уложили новый асфальт, поставили пешеходные ограждения, уложили тротуары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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