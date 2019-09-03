2019-09-03T12:46:15+03:00
Общество

По факту задержки зарплаты на "Снежке-Новоселки" завели уголовное дело

Работникам задолжали больше 2,7 миллиона рублей
Елена РАКОВА
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Брянские следователи завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам "Снежка-Новоселки". Сотрудникам предприятия не выдавали получку два месяца.

Как считают следователи, с марта по апрель 2019 года работникам фирмы задолжали больше 2,7 миллиона рублей зарплаты.

- Мы выясняем причины и обстоятельства совершенного преступления, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. - Мерами уголовно-правового воздействия мы будем добиваться полного погашения задолженности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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