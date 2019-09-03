2019-09-03T11:54:34+03:00
Общество

Для брянских школьников устроили праздник сотрудники МЧС

Ребята попробовали себя в роли пожарных и спасателей [фото]
Елена РАКОВА
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Для ребят устроили большой праздник безопасности на Кургане Бессмертия.Для ребят устроили большой праздник безопасности на Кургане Бессмертия.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В первый день нового учебного года сотрудники регионального ГУ МЧС устроили для 300 брянских школьников праздник.

Мальчишки и девчонки осмотрели снаряжение пожарных и спасателей. Ребятам рассказали, как обезопасить себя в быту и на природе.

Школьники участвовали в эстафетах и конкурсах, выполняли необычные задания по безопасности.

- Ребята сами попробовали оказать помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Профессиональные спасатели показали, как себя вести в экстренной ситуации. Сотрудники ГИБДД напомнили правила поведения на дороге. Школьники попытались отыскать металлические предметы с помощью профессионального металлоискателя, узнали как работают приборы для спасения жизни: средства защиты кожи, органов дыхания.

Участникам праздника особенно понравилась работа кинологов и служебных собак МЧС России и Росгвардии и беспилотник.

Попробовали себя ребята и в роли огнеборцев, взяв в руки пожарный рукав. А самые смелые и ловкие попытались забраться на так называемую "Альпинистскую горку" и преодолеть "водную преграду" с альпинистским снаряжением.

Школьники пытались управиться с пожарным рукавом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Школьники пытались управиться с пожарным рукавом.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

И покорить "альпинистскую горку". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

И покорить "альпинистскую горку".Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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