Брянская прокуратура требует закрыть сайт, на котором продают водительские удостоверения
Брянская прокуратура требует закрыть сайт, на котором продают водительские удостоверения. Сомнительные ресурсы обнаружила при проверке прокуратура Навлинского района.
- При проверке выяснилось, что размещенная информация о продаже водительских удостоверений находится в свободном доступе на Интернет-ресурсе, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это нарушает права потребителей информационных услуг.
Для блокировки незаконной информации прокуратура подала иск в суд о запрете доступа к данной интернет-странице.
Исковое заявление рассматривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU