2019-09-03T10:20:53+03:00
Общество

Брянская прокуратура требует закрыть сайт, на котором продают водительские удостоверения

Торговля права запрещена
Елена РАКОВА
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На интернет-ресурсе размещена запрещенная информация.На интернет-ресурсе размещена запрещенная информация.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянская прокуратура требует закрыть сайт, на котором продают водительские удостоверения. Сомнительные ресурсы обнаружила при проверке прокуратура Навлинского района.

- При проверке выяснилось, что размещенная информация о продаже водительских удостоверений находится в свободном доступе на Интернет-ресурсе, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это нарушает права потребителей информационных услуг.

Для блокировки незаконной информации прокуратура подала иск в суд о запрете доступа к данной интернет-странице.

Исковое заявление рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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