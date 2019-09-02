В брянском поселке Сеща жестоко расправляются с бродячими собаками

СЕГОДНЯ 19:05 2019-09-02T19:07:35+03:00

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В поселке Сеща Дубровского района зверски убивают бездомных животных. Об этом местные жители рассказали телеканалу «Городской».

По словам селян, жуткая история тянется с 2018 года. Сначала собак травили, теперь взялись за ружья.

Летом застрелили две собаки.

- Отравленные собаки с криками метались по городку и умирали в страшных судорогах на глазах у жителей и детей, - рассказывают жители Сещи. - Обращение по этому поводу в прокуратуру ситуацию не исправило. В надзорном ведомстве не смогли установить виновных, однако сообщили, что на 2019 год договор на отлов безнадзорных животных заключен с муниципальным предприятием «Водоканал Дубровский».

Гуманных способов избавления от бродячих стай, которые действительно могут представлять опасность для детей и взрослых, в Сеще пока не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU