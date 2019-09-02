2019-09-02T16:29:54+03:00
Происшествия

За убийство младенца жительница Брянска получила год колонии-поселения

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
Поделиться:
Женщина родила ребенка у себя дома.Женщина родила ребенка у себя дома.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

34-летнюю жительницу Брянска признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка.

Как установил суд, 6 ноября прошлого года горожанка родила у себя дома здорового малыша.

- Но женщина не пожелала сохранить жизнь ребенку, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Она завернула младенца в одноразовую пеленку и положила в картонную коробку, которую вынесла на балкон и оставила до утра.Тело новорожденного ребенка мать выбросила в мусорный контейнер.

За свое преступление женщина получила год колонии-поселения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24