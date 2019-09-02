За убийство младенца жительница Брянска получила год колонии-поселения

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-02T16:29:54+03:00

Женщина родила ребенка у себя дома. Фото: Олег УКЛАДОВ

Приговор пока не вступил в законную силу

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34-летнюю жительницу Брянска признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка.

Как установил суд, 6 ноября прошлого года горожанка родила у себя дома здорового малыша.

- Но женщина не пожелала сохранить жизнь ребенку, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Она завернула младенца в одноразовую пеленку и положила в картонную коробку, которую вынесла на балкон и оставила до утра.Тело новорожденного ребенка мать выбросила в мусорный контейнер.

За свое преступление женщина получила год колонии-поселения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU