За убийство младенца жительница Брянска получила год колонии-поселения
34-летнюю жительницу Брянска признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка.
Как установил суд, 6 ноября прошлого года горожанка родила у себя дома здорового малыша.
- Но женщина не пожелала сохранить жизнь ребенку, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Она завернула младенца в одноразовую пеленку и положила в картонную коробку, которую вынесла на балкон и оставила до утра.Тело новорожденного ребенка мать выбросила в мусорный контейнер.
За свое преступление женщина получила год колонии-поселения.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU