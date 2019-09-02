В Брянске в Круглом сквере начали устанавливать новый фонтан

2 Сент. 16:16 2019-09-02T16:16:43+03:00

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В Брянске продолжают ремонт сквера имени Карла Маркса.

В соцсетях появились снимки, на который видно, что в сквере начали установку нового фонтана. Строители заканчивают укладывать плитку. Частично в парке оборудовали новые фонари.

Напомним, что работы должны завершить до 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU