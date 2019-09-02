В Брянске в Круглом сквере начали устанавливать новый фонтан
Ремонт обещают завершить к началу октября
Снимки появились в социальных сетях. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
Изменить размер текста:
В Брянске продолжают ремонт сквера имени Карла Маркса.
В соцсетях появились снимки, на который видно, что в сквере начали установку нового фонтана. Строители заканчивают укладывать плитку. Частично в парке оборудовали новые фонари.
Напомним, что работы должны завершить до 1 октября.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU