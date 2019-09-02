Мэра Брянска попросили расслеить бараки на улицах Советской и Челюскинцев

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-02T15:58:00+03:00

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В Брянске на прием к мэру обратились жильцы аварийных домов.

Собственник квартиры, расположенной на улице Советской пожаловался, что дом должна была расселить строительная компания в рамках инвестиционного контракта. Но свои обязательства она выполнять отказалась.

Чиновники пояснили брянцу, что на данный момент суды еще идут. Но маневренное жилье для проживающих в ветхом доме до переселения пообещали подготовить.

По вопросу переселения на прием обратилась и жительница Фокинского района. Барак по улице Челюскинцев, где проживает женщина, был признан ветхим жильем. Но его не отнесли к многоквартирным домам. Это стало препятствием для включения дома в программу по переселению.

Горожанке посоветовали обратиться в суд. Как только дом признают многоквартирным, его включат в программу.

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ИСТОЧНИК KP.RU