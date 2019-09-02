Визит патриарха Кирилла на Брянщину 8 сентября отменили

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-02T14:55:30+03:00

Поездку перенесли на другое время

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Отменен визит патриарха Кирилла в Брянскую область. Однако, в понедельник, 2 сентября, стало известно, что визит патриарха откладывается.

- Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ранее намеченный на 8 сентября, переносится на другую дату, - уточнили в пресс-службе Брянской епархии. - О том, когда он состоится, мы дополнительно сообщим.

Напомним, предполагалось, что патриарх посетит наш регион 8 сентября и совершит чин освящения Успенского собора Свенского монастыря.

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ИСТОЧНИК KP.RU