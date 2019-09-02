В Брянске лиши водительских прав 15 горожан

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-02T13:36:59+03:00

Все они стоят на учете у нарколога или психиатра

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В Брянске лишили водительских прав 15 жителей города. Все они стоят на учете у нарколога или психиатра. И страдают психическими расстройствами или наркозависимостью. Выяснилось это обстоятельство во время прокурорской проверки.

- Эти заболевания препятствуют безопасному управлению транспортными средствами, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому прокуратура выступила в защиту прав участников дорожного движения и направила в суд иски о лишении этих граждан водительских прав.

Суд с требованиями прокурора согласился. И действие водительских удостоверений брянцев аннулировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU