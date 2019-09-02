Три стародубские школы обязали установить турникеты

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-02T12:57:21+03:00

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Три стародубские школы суд обязал установить турникеты и организовать пропускной режим. Нарушения в системе безопасности образовательных учреждений обнаружили в районной прокуратуре.

- Установлено, что охрана трех школ Стародуба осуществляется не специализированной организацией, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Пропускной режим в них отсутствует. Это не позволяет обеспечить постоянный контроль, а также своевременное предупреждение чрезвычайных ситуаций на их территории.

Чтобы школы улучшили безопасность учеников, прокуратура через суд попросила их организовать пропускной режим. Иски прокуратуры удовлетворили. Теперь в школах на входе стоят турникеты. А пропускной режим будут обеспечивать сотрудники частного охранного предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU