Брянские девушки отличились на фестивале женского спорта в Анапе

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-02T12:17:39+03:00

В командных соревнованиях наши волейболистки стали чемпионками. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Жительницы Брянска достойно представили город на всероссийском фестивале женского спорта «Красота. Грация. Идеал». Он прошел уже в девятый раз с 27 по 30 августа в Анапе.

Нашу область представляла команда от спортивного комбината «Спартак», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В программе фестиваля заявлены такие виды как волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, дартс, общая физическая подготовка.

Победительниц фестиваля определяли как в командном, так и индивидуальном зачетах.

В командных соревнованиях наши волейболистки стали чемпионками. В турнире по настольному теннису «золото» завоевала уроженка Брянска Алена Титомир.

Помимо спортивной программы в дни фестиваля проходил конкурс красоты «Мисс Фестиваль». Звание «Мисс Красота» досталось Екатерине Миленковой.

Победительницам вручили грамоты, медали, кубки и ценные призы.

В турнире по настольному теннису «золото» завоевала уроженка Брянска Алена Титомир.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU