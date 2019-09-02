Брянские девушки отличились на фестивале женского спорта в Анапе
Жительницы Брянска достойно представили город на всероссийском фестивале женского спорта «Красота. Грация. Идеал». Он прошел уже в девятый раз с 27 по 30 августа в Анапе.
Нашу область представляла команда от спортивного комбината «Спартак», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
В программе фестиваля заявлены такие виды как волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, дартс, общая физическая подготовка.
Победительниц фестиваля определяли как в командном, так и индивидуальном зачетах.
В командных соревнованиях наши волейболистки стали чемпионками. В турнире по настольному теннису «золото» завоевала уроженка Брянска Алена Титомир.
Помимо спортивной программы в дни фестиваля проходил конкурс красоты «Мисс Фестиваль». Звание «Мисс Красота» досталось Екатерине Миленковой.
Победительницам вручили грамоты, медали, кубки и ценные призы.
В турнире по настольному теннису «золото» завоевала уроженка Брянска Алена Титомир.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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ИСТОЧНИК KP.RU