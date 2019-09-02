2019-09-02T11:55:47+03:00
Общество

В Почепском районе 15-летний мотоциклист без прав угодил под колеса УАЗа

Подростка с ранами осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение
Мария Дедкова
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Медики не выявили серьезных травм у парня.Медики не выявили серьезных травм у парня.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В поселке Валуец, что в Почепском районе, разбился 15-летний водитель мотоцикла. Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 сентября около 14.00, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 15-летний водитель мотоцикла "Альфа" столкнулся с двигавшимся во встречном направлении УАЗом-31512 под управлением 52-летнего автомобилиста. В ДТП подросток поранил лицо и колено.

Медики осмотрели пострадавшего и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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