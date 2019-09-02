В Брянске задержали молдован с 16 щенками

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-02T11:39:05+03:00

Собак должны были отвезти в Москву. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Иностранцы не смогли предоставить документы на животных

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В Брянске таможенники обнаружили в молдавском поезде 16 щенков.

Бульдогов попытались незаконно провезти двое иностранцев.

Хозяева щенков не знали о правилах перевозки через границу.Фото: пресс-служба Брянской таможни

- Их хозяин рассказал, что вез животных в Москву по просьбе знакомых, - пояснил исполняющий обязанности начальника Володарского таможенного поста Марат Шамсиев. -О том, что нужно предоставить ветеринарные документы мужчина не знал. Не знала таможенных правил и женщина, следующая в другом вагоне поезда. Она везла четырех щенков в подарок родственникам.

На молдаван завели административные дела. А бульдогов вернули на родину иностранцев.

Бульдогов вернули на родину.Фото: пресс-служба Брянской таможни

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ИСТОЧНИК KP.RU