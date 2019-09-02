В Брянске задержали молдован с 16 щенками
В Брянске таможенники обнаружили в молдавском поезде 16 щенков.
Бульдогов попытались незаконно провезти двое иностранцев.
Хозяева щенков не знали о правилах перевозки через границу.Фото: пресс-служба Брянской таможни
- Их хозяин рассказал, что вез животных в Москву по просьбе знакомых, - пояснил исполняющий обязанности начальника Володарского таможенного поста Марат Шамсиев. -О том, что нужно предоставить ветеринарные документы мужчина не знал. Не знала таможенных правил и женщина, следующая в другом вагоне поезда. Она везла четырех щенков в подарок родственникам.
На молдаван завели административные дела. А бульдогов вернули на родину иностранцев.
Бульдогов вернули на родину.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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ИСТОЧНИК KP.RU