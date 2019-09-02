2019-09-02T11:39:05+03:00
Общество

В Брянске задержали молдован с 16 щенками

Иностранцы не смогли предоставить документы на животных
Мария Дедкова
Поделиться:
Собак должны были отвезти в Москву.Собак должны были отвезти в Москву.Фото: пресс-служба Брянской таможни
Изменить размер текста:

В Брянске таможенники обнаружили в молдавском поезде 16 щенков.

Бульдогов попытались незаконно провезти двое иностранцев.

Хозяева щенков не знали о правилах перевозки через границу. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Хозяева щенков не знали о правилах перевозки через границу.Фото: пресс-служба Брянской таможни

- Их хозяин рассказал, что вез животных в Москву по просьбе знакомых, - пояснил исполняющий обязанности начальника Володарского таможенного поста Марат Шамсиев. -О том, что нужно предоставить ветеринарные документы мужчина не знал. Не знала таможенных правил и женщина, следующая в другом вагоне поезда. Она везла четырех щенков в подарок родственникам.

На молдаван завели административные дела. А бульдогов вернули на родину иностранцев.

Бульдогов вернули на родину. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Бульдогов вернули на родину.Фото: пресс-служба Брянской таможни

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Визит патриарха Кирилла на Брянщину 8 сентября отменили
В Брянске первоклассница на коляске не может самостоятельно пойти в школу
В Брянске лиши водительских прав 15 горожан
Работникам погарского сельхозкооператива месяц не платили зарплату
Три стародубские школы обязали установить турникеты
Разделяйте. Сортируйте
В брянском краеведческом музее бесплатно покажут фильмы о войне
Брянские девушки отличились на фестивале женского спорта в Анапе
В Почепском районе 15-летний мотоциклист без прав угодил под колеса УАЗа
Жителя Жирятинского района будут судить за жестокое убийство односельчанина
Житель Новозыбкова выловил в Ипути необычную рыбу
Брянцы пожаловались на неудобный прием врача в больнице №2
В Фокино в крупном ДТП погиб один человек и трое пострадали
Ситуацию с гибелью избитого полицейским подростка в Локте прокомментировали в региональном УМВД
В понедельник брянцев ждет жара в 28 градусов
В Брянске отметили День знаний
В Дубровском районе столкнулись две легковушки, пострадали два человека
Двое иностранцев изнасиловали жительницу Брянска в Майском парке
Руководители Брянска поздравили горожан с Днем знаний
В Мглинском районе под колеса легковушки попала велосипедистка
В страшном ДТП под Брянском пострадали трое подростков