2019-09-02T10:30:32+03:00
Происшествия

В Фокино в крупном ДТП погиб один человек и трое пострадали

По факту автоаварии проводят проверку
Мария Дедкова
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На улице Фокина около 2.00 столкнулись два легковых автомобиля.На улице Фокина около 2.00 столкнулись два легковых автомобиля.Фото: Сергей ГАПОН
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В Фокино 1 сентября произошло крупное ДТП. На улице Фокина около 2.00 столкнулись два легковых автомобиля.

- Неизвестный водитель "Ауди А6" столкнулся с автомобилем ВАЗ-21063 под управлением 63-летнего автомобилиста, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП 63-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 19-летний пассажир ВАЗа получил ушибы и перелом руки. 49-летний пассажир той же машины получил получил травму головы и перелом ребер. Мужчин госпитализировали.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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