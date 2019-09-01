В понедельник брянцев ждет жара в 28 градусов

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-01T17:54:06+03:00

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В первый день нового учебного года, 2 сентября, брянцев ждет 28-градусная жара. Весь день на территории региона будет переменная облачность, сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области.

Осадков не ожидается. Зато ночью местами возможен туман.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов. Днем будет +23…+28 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU