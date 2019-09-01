В Дубровском районе столкнулись две легковушки, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-01T11:55:45+03:00

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В Дубровском районе столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 августа около 13.04 на 199 километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск».

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля БМВ, при движении со стороны Смоленска в сторону Брянска столкнулся с автомобилем "Лифан", который ехал по встречной полосе, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В аватоаварии пострадали два человека. У 42-летнего водителя автомобиля "Лифан" диагностировали сочетанную травму, открытый перелом надколенника правого бедра и правой голени, травматический шок. У 37-летней пассажирки того же авто - сочетанная травма, закрытый перелом диафиза обеих бедренных костей, открытый перелом левого коленного сустава, травматический шок. Пострадавших госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU