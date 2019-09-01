СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-01T09:49:49+03:00

Сегодня во всей стране отмечают День знаний.

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Руководители Брянска поздравили горожан с Днем знаний.

"Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября - день долгожданный, волнительный и радостный одновременно. От школьного порога человек начинает свой большой жизненный путь в мир знаний, бесконечно притягивающий своими удивительными открытиями, интересными встречами, покорением новых вершин в учебе, творчестве, спорте.

В последние годы развитию муниципальных образовательных учреждений Брянска уделяется повышенное внимание. И результат не заставляет себя долго ждать. Высокие результаты учащихся на государственных экзаменах, призовые места на предметных олимпиадах, победы в конкурсах и фестивалях подтверждают глубокие знания брянских ребят и профессиональное мастерство их наставников.

Отрадно, что сегодня многие школы, лицеи, гимназии, средние и высшие профессиональные образовательные учреждения областной столицы стали центрами инновационного обучения по приоритетным направлениям, учитывающим современные и перспективные тенденции развития науки и технологии. И пусть наступающий новый учебный год будет для всех учащихся и педагогов успешным и плодотворным!

Желаем вам доброго здоровья, успехов в делах и отличного настроения!" - говорится в поздравлении Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU