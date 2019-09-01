СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-01T09:40:00+03:00

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В Мглинском районе под колеса легковушки попала велосипедистка. ДТП произошло около 14.00 31 августа на 33 километре автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин».

- По предварительной информации, 50-летняя велосипедистка, двигаясь со стороны Почепа в сторону Мглина, не уступила дорогу транспортному средству, пользующимся преимуществом в движении и столкнулась с ехавшим в попутном направлении автомобилем "Мазда6", - уточнили в областной Госавтоинспекции.

Медики, приехавшие на место автоаварии диагностировали у велосипедистки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, ушиб мягкой ткани левой голени, ушибленную рану левой поясничной области, ссадина области правого плеча. Женщину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU