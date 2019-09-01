В страшном ДТП под Брянском пострадали трое подростков

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-01T09:13:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянском районе в деревне Бакшеево легковушка "Нисан кашкай" врезалась в дерево. за рулем авто был пьяный 17-летний парень. Прав на управление машиной у него не было. ДТП произошло около трех часов ночи в субботу, 31 августа.

- По предварительной информации, 17-летний водитель автомобиля "Нисан кашкай" двигался со стороны деревни Трубчино в сторону деревни Тешеничи, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Молодой человек не справился с управлением, въехал на территорию частного дома и врезался в дерево.

В автоаварии пострадали трое подростков. У 18-летней пассажирки медики диагностировали закрытую травму груди, перелом нижней трети рукоятки грудины, ушиб правого легкого. У 16-летнего пассажира - сквозная рвано - ушибленная рана верхней губы, крыла носа справа, рана переносицы, множественные гематомы лба, сотрясение мозга, перелом носа. У 17-летнего пассажира диагностировали закрытый перелом костей носа без смещения, перелом верхней стенки левой орбиты, гематомы век и левого глаза. После оказания необходимой медицинской помощи их отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU