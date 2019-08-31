2019-08-31T13:36:31+03:00
Звезды

В Брянске детская школа искусств имени Татьяны Николаевой получила новые музыкальные инструменты

Теперь ребята смогут играть на новых гуслях, гитаре, балалайке и альте
Елена РАКОВА
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Поставки оборудования в школу продолжатся.Поставки оборудования в школу продолжатся.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Детская школа искусств №1 имени Татьяны Николаевой Брянска получила новые музыкальные инструменты. Инструменты поступили из производственного комбината музыкальных инструментов фонда Петра Чайковского.

- Это домра концертная трехструнная альт, гусли клавишные, гитара классическая, концертная балалайка, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Они изготовлены настоящими профессионалами своего дела - мастерами Фонда: Борисом Валиуллиным, Андреем Лисенковым, Михаилом Андрейковским.

Кстати, в этом году детской школе искусств №1 имени Татьяны Николаевой выделили из федерального бюджета более 2,2 млн. рублей на приобретение музыкальных инструментов, звукового и светового оборудования, учебных пособий. Кроме инструментов для школы купили более 230 единиц методической литературы и учебных пособий, для художников — пюпитры, мольберты, табуреты и другую учебную мебель. Поставка музыкальных инструментов и звукового оборудования будут продолжены. В частности, до 31 октября в ДШИ еще поступит концертный баян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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