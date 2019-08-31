В Клинцах водитель легковушки врезался в столб и другую машину

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-31T12:08:47+03:00

Автомобилист не справился с управлением

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В клинцовском поселке Займище легковушки "Ауди 80" не справился с управлением и врезался в столб и другое авто. Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 августа около 17.00 на улице Клинцовская.

- По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля "Ауди 80" ехал со стороны улицы Бессарабова в направлении улицы Комсомольская, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист не справился с управлением, съехал на левую обочину и врезался в электроопору и стоящий автомобиль ВАЗ-2111.

В ДТП пострадал водитель иномарки. Медики диагностировали у него тупую травму живота, сотрясение мозга, множественные ссадины и госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU