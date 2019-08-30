В Брянске четверо мужчин до полусмерти избили прохожего за дерзкий ответ
В Советском районе Брянске сильно избили 28-летнего мужчину. Пострадавшего привезли в больницу с остановки общественного транспорта.
У горожанина диагностировали травму головы, внутричерепную гематому и переломы ребер. Но кто нанес ему такие повреждения, мужчина рассказать не мог, так как был без сознания.
Все прояснила запись с камер видеонаблюдения, установленных недалеко от места происшествия.
- Потерпевший находился на остановке в компании двух знакомых, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - К ним подошли еще четверо агрессивно настроенных мужчин. Во время возникшей ссоры спутники потерпевшего убежали, а он сампопытался дать отпор, но не удержался на ногах и лишь закрывался отсыпавшихся со всех сторон ударов. Спугнул злоумышленников и вызвал скорую помощь случайный прохожий.
Злоумышленников удалось найти. Ими оказались местные жители 26, 30, 34 и 38 лет.
Двое из них уже имеют судимость.
Задержанные рассказали, что сделали замечание расшумевшейся в их районе компании. Но «дерзкий ответ» потерпевшего им не понравился, поэтому хулигана решили проучить.
На брянцев завели уголовное дело. Теперь всем им грозит до восьми лет колонии.
Суда они будут ждать в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU