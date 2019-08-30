В Брянске четверо мужчин до полусмерти избили прохожего за дерзкий ответ

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-30T16:13:08+03:00

Суда они будут ждать в СИЗО. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Теперь им грозит до восьми лет колонии

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В Советском районе Брянске сильно избили 28-летнего мужчину. Пострадавшего привезли в больницу с остановки общественного транспорта.

У горожанина диагностировали травму головы, внутричерепную гематому и переломы ребер. Но кто нанес ему такие повреждения, мужчина рассказать не мог, так как был без сознания.

Все прояснила запись с камер видеонаблюдения, установленных недалеко от места происшествия.

- Потерпевший находился на остановке в компании двух знакомых, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - К ним подошли еще четверо агрессивно настроенных мужчин. Во время возникшей ссоры спутники потерпевшего убежали, а он сампопытался дать отпор, но не удержался на ногах и лишь закрывался отсыпавшихся со всех сторон ударов. Спугнул злоумышленников и вызвал скорую помощь случайный прохожий.

Злоумышленников удалось найти. Ими оказались местные жители 26, 30, 34 и 38 лет.

Двое из них уже имеют судимость.

Задержанные рассказали, что сделали замечание расшумевшейся в их районе компании. Но «дерзкий ответ» потерпевшего им не понравился, поэтому хулигана решили проучить.

На брянцев завели уголовное дело. Теперь всем им грозит до восьми лет колонии.

Суда они будут ждать в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU