В Брянске ДТП на улице Объездной парализовало движение
В автоаварию попала легковушка
Что стало причиной автоаварии, выяснят сотрудники Госавтоинспекции. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
Изменить размер текста:
В Брянске у ТРЦ "Аэроппарк" произошло ДТП. Автоавария на улице Объездной парализовала движение.
Как пишут очевидцы происшествия в соцсетях, здесь столкнулись "Киа" и КамАЗ. По предварительной информации,в аварию легковушка получила механические повреждения.
Что стало причиной автоаварии, выяснят сотрудники Госавтоинспекции.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU