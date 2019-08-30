В Брянске ДТП на улице Объездной парализовало движение

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-30T15:32:14+03:00

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В Брянске у ТРЦ "Аэроппарк" произошло ДТП. Автоавария на улице Объездной парализовала движение.

Как пишут очевидцы происшествия в соцсетях, здесь столкнулись "Киа" и КамАЗ. По предварительной информации,в аварию легковушка получила механические повреждения.

Что стало причиной автоаварии, выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU