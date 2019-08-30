Фокинский район Брянска окутал дым от лесного пожара
Горожане жалуются на едкий запах
К утру пятницы дым еще не рассеялся. Фото: vk.com, Сергей Тимошин
Изменить размер текста:
Вечером в четверг,29 августа, Фокинский район Брянска окутал дым. Местные жители начали жаловаться на едкий запах на улицах и в домах.
Причиной бедствия стал лесной пожар, который произошел неподалеку. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области, в шести километрах от города загорелась трава на площади больше двух гектаров.
В Снежетьское лесничество выехала лесопожарная служба. Огонь тушили 11 человек и 4 единицы техники. В 21.30 возгорание ликвидировали.
Теперь дым должен рассеяться.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU