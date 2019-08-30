2019-08-30T09:03:53+03:00
Происшествия

Фокинский район Брянска окутал дым от лесного пожара

Горожане жалуются на едкий запах
Мария Дедкова
Поделиться:
К утру пятницы дым еще не рассеялся. Фото: vk.com, Сергей ТимошинК утру пятницы дым еще не рассеялся. Фото: vk.com, Сергей Тимошин
Изменить размер текста:

Вечером в четверг,29 августа, Фокинский район Брянска окутал дым. Местные жители начали жаловаться на едкий запах на улицах и в домах.

Причиной бедствия стал лесной пожар, который произошел неподалеку. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области, в шести километрах от города загорелась трава на площади больше двух гектаров.

В Снежетьское лесничество выехала лесопожарная служба. Огонь тушили 11 человек и 4 единицы техники. В 21.30 возгорание ликвидировали.

Теперь дым должен рассеяться.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске оштрафовали предпринимателя за торговлю поддельными кроссовками и сланцами
В Брянске в парке на Кургане Бессмертия сломалась еще одна карусель
Жительница Брянска две недели ждет встречи с неврологом
Стал известен маршрут Крестного хода в честь Свенской иконы Божией Матери в Брянске
Брянский студент получил условный срок за пост с экстремистскими фото и видео
В Брянске 14 сентября пройдет медовая ярмарка
В Белых Берегах торжественно открыли обновленную площадь у дома культуры
В Почепском районе ограничат движение на время праздника «Серебряная лира»
В Брянске на девяти улицах у школ появились современные светофоры
Голый бездомный терроризирует пассажиров Бежицкой автостанции
В Брянске пьяный водитель ВАЗа устроил массовое ДТП
В Брянской области с начала года на железной дороге погибли три человека
Брянский аэропорт вновь пытаются включить в федеральную программу
Благоустройство проспекта Московского в Брянске завершат в ноябре
В следующем году в Брянске откроют центр цифрового образования «IT-куб»
Брянцы смогут бесплатно проконсультироваться у ведущих онкологов страны
В Жуковке появилась остановка в виде зонта
В Брянске осужденный за смертельное ДТП Сергей Дзюбо обжаловал приговор
Двое жителей Севского района стащили электропроводку из неработающего кафе
В Клинцах откроют технопарк «Кванториум»
Брянский губернатор отвечает подписчикам в соцсетях
В Брянске чемпион мира по пауэрлифтингу пойдет под суд за мошенничество
В сельских школах Брянской области откроют центры цифрового и гуманитарного образования
В Брянске для бывшей чиновницы попросили шесть лет колонии за взятки за сдачу ЕГЭ
Два брянских педагога получили благодарности от президента
30 августа в Брянске откроется предуниверсарий
Двух иностранцев будут судить за незаконное пересечение границы в Брянской области