Фокинский район Брянска окутал дым от лесного пожара

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-30T09:03:53+03:00

К утру пятницы дым еще не рассеялся. Фото: vk.com, Сергей Тимошин

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Вечером в четверг,29 августа, Фокинский район Брянска окутал дым. Местные жители начали жаловаться на едкий запах на улицах и в домах.

Причиной бедствия стал лесной пожар, который произошел неподалеку. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области, в шести километрах от города загорелась трава на площади больше двух гектаров.

В Снежетьское лесничество выехала лесопожарная служба. Огонь тушили 11 человек и 4 единицы техники. В 21.30 возгорание ликвидировали.

Теперь дым должен рассеяться.

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ИСТОЧНИК KP.RU