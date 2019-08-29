2019-08-29T19:57:32+03:00
Общество

Брянский студент получил условный срок за пост с экстремистскими фото и видео

Приговор еще не вступил в законную силу
Елена РАКОВА
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Молодого человека судили за экстремистский пост в сети.Молодого человека судили за экстремистский пост в сети.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянского студента приговорили к условному сроку заключения за публикацию фото и видео, возбуждающих межнациональную вражду. Молодого человека приговорили к 1,5 года колонии условно.

Публикацию обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ.

- В суде нашло подтверждение, что в феврале и апреле прошлого года несовершеннолетний брянец разместил на своей странице в социальной сети для всеобщего просмотра экстремистский графический материал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он побуждал к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделяемой по национальному и религиозному признаку.

Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Поэтому и приговор оказался не суровым. Кстати, вердикт еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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