Брянский студент получил условный срок за пост с экстремистскими фото и видео

СЕГОДНЯ 19:57 2019-08-29T19:57:32+03:00

Приговор еще не вступил в законную силу

Изменить размер текста: A A

Брянского студента приговорили к условному сроку заключения за публикацию фото и видео, возбуждающих межнациональную вражду. Молодого человека приговорили к 1,5 года колонии условно.

Публикацию обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ.

- В суде нашло подтверждение, что в феврале и апреле прошлого года несовершеннолетний брянец разместил на своей странице в социальной сети для всеобщего просмотра экстремистский графический материал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он побуждал к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделяемой по национальному и религиозному признаку.

Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Поэтому и приговор оказался не суровым. Кстати, вердикт еще не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU