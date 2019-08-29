Брянский студент получил условный срок за пост с экстремистскими фото и видео
Брянского студента приговорили к условному сроку заключения за публикацию фото и видео, возбуждающих межнациональную вражду. Молодого человека приговорили к 1,5 года колонии условно.
Публикацию обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ.
- В суде нашло подтверждение, что в феврале и апреле прошлого года несовершеннолетний брянец разместил на своей странице в социальной сети для всеобщего просмотра экстремистский графический материал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он побуждал к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделяемой по национальному и религиозному признаку.
Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Поэтому и приговор оказался не суровым. Кстати, вердикт еще не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU