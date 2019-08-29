В Белых Берегах торжественно открыли обновленную площадь у дома культуры

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-29T18:57:32+03:00

Это первая общественная территория, ремонт которой завершили в этом году

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29 августа в поселке Белые Берега открыли отремонтированную площадь у местного дома культуры. Этот объект стал первым из четырех общественных территорий, которые благоустраивают в этом году.

Капитальный ремонт территории возле поселкового дома культуры начался 7 июня. Здесь уложили тротуарную плитку, обновили освещение, поставили скамейки и урны, провели озеленение. В парке появилась ротонда и детская площадка с игровым комплексом.

Стоимость работ составила 21,6 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе брянской мэрии. Также в Белых Берегах отремонтировали улицу Вокзальную, примыкающую к обновленной площади, и подлатали сам дом культуры.

На обновленной площади собрались местные жители. В честь открытия отремонтированной площадки здесь устроили праздничную программу: конкурсы и концерт. В сквере, примыкающем к площади, разместились интерактивные площадки, библиотека под открытыми небом и картинная мини-галерея.

Глава города Александр Хлиманков пообещал белобережцам, что в ближайшее время в поселке начнется благоустройство детского городка на улице Ленина. На него выделили 2,5 миллиона рублей по программе «Инициативное бюджетирование».

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ИСТОЧНИК KP.RU