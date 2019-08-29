В Брянске осужденный за смертельное ДТП Сергей Дзюбо обжаловал приговор

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-29T15:11:42+03:00

33-летнего жителя села Супонево приговорили в шести годам колонии-поселения. На два года его лишили водительских прав. Фото: Елена РАКОВА

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В Брянском областном суде рассмотрят апелляцию, которую подал осужденный за смертельное ДТП Сергей Дзюбо. Заседание назначено на 13 сентября.

По мнению адвокатов, существуют обстоятельства автоаварии, которые до сих пор не изучили.

Обвинительный приговор Сергею Дзюбе вынесли 15 июля в Фокинском районном суде. 33-летнего жителя села Супонево приговорили в шести годам колонии-поселения. На два года его лишили водительских прав.

Напомним, смертельная автоавария случилась около полуночи 9 июня 2014 года на остановке «Завод Сельмаш». Водитель автомобиля «Инфинити» ехал по проспекту со скоростью больше 128 километров в час. Он проехал перекресток с улицей Менжинского на красный сигнал светофора. В это время на зеленый свет налево поворачивал автомобиль «Додж». Машины столкнулись.

От удара «Инфинити» вылетел на встречную полосу и врезался в остановку, на которой стояли люди. 15-летняя девушка и 25-летний парень погибли на месте аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU