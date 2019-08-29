2019-08-29T15:11:42+03:00
Общество

В Брянске осужденный за смертельное ДТП Сергей Дзюбо обжаловал приговор

Апелляцию рассмотрят в областном суде 13 сентября
Мария Дедкова
Поделиться:
33-летнего жителя села Супонево приговорили в шести годам колонии-поселения. На два года его лишили водительских прав.33-летнего жителя села Супонево приговорили в шести годам колонии-поселения. На два года его лишили водительских прав.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В Брянском областном суде рассмотрят апелляцию, которую подал осужденный за смертельное ДТП Сергей Дзюбо. Заседание назначено на 13 сентября.

По мнению адвокатов, существуют обстоятельства автоаварии, которые до сих пор не изучили.

Обвинительный приговор Сергею Дзюбе вынесли 15 июля в Фокинском районном суде. 33-летнего жителя села Супонево приговорили в шести годам колонии-поселения. На два года его лишили водительских прав.

Напомним, смертельная автоавария случилась около полуночи 9 июня 2014 года на остановке «Завод Сельмаш». Водитель автомобиля «Инфинити» ехал по проспекту со скоростью больше 128 километров в час. Он проехал перекресток с улицей Менжинского на красный сигнал светофора. В это время на зеленый свет налево поворачивал автомобиль «Додж». Машины столкнулись.

От удара «Инфинити» вылетел на встречную полосу и врезался в остановку, на которой стояли люди. 15-летняя девушка и 25-летний парень погибли на месте аварии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Почепском районе ограничат движение на время праздника «Серебряная лира»
В Брянске на девяти улицах у школ появились современные светофоры
Голый бездомный терроризирует пассажиров Бежицкой автостанции
В Брянске пьяный водитель ВАЗа устроил массовое ДТП
В Брянской области с начала года на железной дороге погибли три человека
Брянский аэропорт вновь пытаются включить в федеральную программу
Благоустройство проспекта Московского в Брянске завершат в ноябре
В следующем году в Брянске откроют центр цифрового образования «IT-куб»
Брянцы смогут бесплатно проконсультироваться у ведущих онкологов страны
В Жуковке появилась остановка в виде зонта
Двое жителей Севского района стащили электропроводку из неработающего кафе
В Клинцах откроют технопарк «Кванториум»
Брянский губернатор отвечает подписчикам в соцсетях
В Брянске чемпион мира по пауэрлифтингу пойдет под суд за мошенничество
В сельских школах Брянской области откроют центры цифрового и гуманитарного образования
В Брянске для бывшей чиновницы попросили шесть лет колонии за взятки за сдачу ЕГЭ
Два брянских педагога получили благодарности от президента
30 августа в Брянске откроется предуниверсарий
Двух иностранцев будут судить за незаконное пересечение границы в Брянской области