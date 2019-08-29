2019-08-29T14:29:49+03:00
Общество

В Клинцах откроют технопарк «Кванториум»

Его построят через два года
Мария Дедкова
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Также для области купят мобильный технопарк. Фото: официальный сайт проекта "Кванториум"Также для области купят мобильный технопарк. Фото: официальный сайт проекта "Кванториум"
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В Брянской области в ближайшие два года откроется еще один технопарк «Кванториум». Его откроют в Клинцах. Об этом рассказала директор департамента образования Татьяна Кулешова на педагогической конференции 28 августа.

- Мы считаем, что одного «Кванториума» для нашей области мало,- говорит Татьяна Кулешова. - Мы победили в федеральном конкурсе, получим в 2020 году грант свыше 70 миллионов рублей и откроем еще один детский технопарк в Клинцах.

Также Брянская область купит мобильный кванториум за 16 миллионов рублей. Здесь смогут заниматься ребята из других районов области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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