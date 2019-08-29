В Клинцах откроют технопарк «Кванториум»

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-29T14:29:49+03:00

Его построят через два года

Изменить размер текста: A A

В Брянской области в ближайшие два года откроется еще один технопарк «Кванториум». Его откроют в Клинцах. Об этом рассказала директор департамента образования Татьяна Кулешова на педагогической конференции 28 августа.

- Мы считаем, что одного «Кванториума» для нашей области мало,- говорит Татьяна Кулешова. - Мы победили в федеральном конкурсе, получим в 2020 году грант свыше 70 миллионов рублей и откроем еще один детский технопарк в Клинцах.

Также Брянская область купит мобильный кванториум за 16 миллионов рублей. Здесь смогут заниматься ребята из других районов области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU