В Клинцах откроют технопарк «Кванториум»
В Брянской области в ближайшие два года откроется еще один технопарк «Кванториум». Его откроют в Клинцах. Об этом рассказала директор департамента образования Татьяна Кулешова на педагогической конференции 28 августа.
- Мы считаем, что одного «Кванториума» для нашей области мало,- говорит Татьяна Кулешова. - Мы победили в федеральном конкурсе, получим в 2020 году грант свыше 70 миллионов рублей и откроем еще один детский технопарк в Клинцах.
Также Брянская область купит мобильный кванториум за 16 миллионов рублей. Здесь смогут заниматься ребята из других районов области.
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ИСТОЧНИК KP.RU