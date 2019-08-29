Два брянских педагога получили благодарности от президента
Лину Шаркунову и Елену Дедушкину отметили за многолетний и добросовестный труд
Грамоты учителям вручили на педагогической конференции.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Два брянских педагога получили благодарности от главы государства. Грамоты учителям вручили на педагогической конференции, которая прошла 28 августа, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Глава государства отметил педагогов за "заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу". Награды получили заместитель директора Брянского медико-социального техникума имени академика Н. М. Амосова Лина Шаркунова и учитель Климовской средней школы № 3 Елена Дедушкина.
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ИСТОЧНИК KP.RU