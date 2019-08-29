Жительница Брянска рассказала о «кровавой» истории в поликлинике

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-29T11:14:24+03:00

Ответа на жалобу пока никто не дал. Фото: Алексей ФОКИН

Анализы в медучреждении стали принимать с 10.00

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Жительница Брянска рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться при сдаче анализов в Фокинской поликлинике. Жалобу горожанка оставила на портале медуслуг.

-27 августа не смогла сделать общий развернутый анализ крови дочке, - пишет горожанка. - Забор крови у детей в поликлинике №5 производится с 10.00. Ранее забор крови производился с 8.00. О том, что график забора крови изменен, никто не предупредил и не уведомил.

По словам жительницы Брянска такое время неудобно ни для родителей, ни для детей. Девушка просит руководство поликлиники разобраться в сложившейся ситуации.

Ответа на жалобу пока никто не дал.

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ИСТОЧНИК KP.RU