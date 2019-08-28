2019-08-28T18:28:44+03:00
Общество

Брянцу не удалось стать призером чемпионата «WorldSkills»

Из-за сбоя электроники российская команда упустила нужное время
Мария Дедкова
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Молодой человек выступал в компетенции «Командная работа на производстве»Молодой человек выступал в компетенции «Командная работа на производстве»Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Казани завершился чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills». К сожалению, брянский студент Евгений Дрималовский не сумел отличиться на чемпионате.

Молодой человек выступал в компетенции «Командная работа на производстве». Российскую команду, которую представлял брянец, при сборе инвалидной коляски подвела электроника. Участникам понадобилось дополнительное время. Неполадки устранили, но упущенное время сказалось на результате, сообщает ГТРК "Брянск".

В общекомандном зачете сборная России заняла второе место, уступив Китаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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