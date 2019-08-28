36-летний брянец ударил ножом возлюбленную из-за ее ревности

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-28T17:06:39+03:00

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36-летнего брянца обвиняют в том, что он зарезал возлюбленную.

Трагедия произошла днем 1 января. Горожанин вместе с возлюбленной были у себя дома. Сожители поссорились.

- Женщина стала упрекать супруга в измене с соседкой и оскорблять, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В ответ он схватился за нож и ударил женщину. От ранения потерпевшая скончалась.

На брянца завели уголовное дело. То,что он пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU