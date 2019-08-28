Перед началом учебного года в Дубровском районе школьники остались без учебников
Перед началом учебного года правоохранители выявили нехватку учебников в школе Дубровского района.
Нарушения нашли во время проверки прокуратуры. Оказалось, не все ребята получили книги. Всего не хватило 364 учебника.
- Руководство образовательного учреждения вовремя проинформировало о сложившейся ситуации отдел образования администрации Дубровского района, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но необходимого финансирования на покупку недостающих учебников до сих пор не выделили.
Прокурор потребовал устранить нарушения от отдела образования администрации Дубровского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU