2019-08-28T12:14:17+03:00
Общество

Перед началом учебного года в Дубровском районе школьники остались без учебников

Прокурор потребовал устранить нарушения
Мария Дедкова
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Всего ребятам не хватило 364 учебника.Всего ребятам не хватило 364 учебника.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Перед началом учебного года правоохранители выявили нехватку учебников в школе Дубровского района.

Нарушения нашли во время проверки прокуратуры. Оказалось, не все ребята получили книги. Всего не хватило 364 учебника.

- Руководство образовательного учреждения вовремя проинформировало о сложившейся ситуации отдел образования администрации Дубровского района, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но необходимого финансирования на покупку недостающих учебников до сих пор не выделили.

Прокурор потребовал устранить нарушения от отдела образования администрации Дубровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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