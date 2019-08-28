Брянского предпринимателя наказали за работника без трудового договора
В Фокинском районе Брянска выявили предпринимателя-нарушителя. Проверка прокуратуры Фокинского района Брянска показала, что у бизнесмена трудился рабочий без договора.
- Ненадлежащее оформление трудовых отношений не только создает условия для нарушения налогового законодательства, но и влечет неблагоприятные последствия для самого работника, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Сотрудник фактически лишается всех социальных гарантий, а также возможности защитить свои интересы в суде.
На бизнесмена завели административное дело. После его рассмотрения работодателя оштрафовали на пять тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU