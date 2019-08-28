2019-08-28T11:20:46+03:00
Происшествия

Под Брянском перевернулась иномарка: пострадала 40-летняя женщина

Пассажирка сломала ребра
Мария Дедкова
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Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 27 августа, около 5.00 на 351-м километре автодороги «Украина».Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 27 августа, около 5.00 на 351-м километре автодороги «Украина».Фото: Сергей ГАПОН
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На трассе под Брянском перевернулся легковой автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 27 августа, около 5.00 на 351-м километре автодороги «Украина».

- По предварительной информации, 38-летний водитель "Киа Рио" не справился с управлением, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся.

В ДТП пострадала 40-летняя пассажирка. Женщину с переломами ребер осмотрели медики, назначили лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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