В Выгоничском районе нашли поджигателя сельхозземель

СЕГОДНЯ 18:16 2019-08-27T18:16:53+03:00

Мужчина развел костер слишком близко к сухой траве. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь ему грозит штраф

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Утром во вторник, 27 августа, в полях Выгоничского района зафиксировали задымление. На место отправились сотрудники оперативной группы местного пожарно - спасательного гарнизона.

- Они обнаружили горение стерни на землях сельскохозяйственного назначения на площади 0,1 гектара, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Здесь же нашли предполагаемого поджигателя. Он развел костер слишком близко к сухой траве.

Теперь нарушителю грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU