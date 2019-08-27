2019-08-27T18:16:53+03:00
Общество

В Выгоничском районе нашли поджигателя сельхозземель

Теперь ему грозит штраф
Мария Дедкова
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Мужчина развел костер слишком близко к сухой траве.Мужчина развел костер слишком близко к сухой траве.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Утром во вторник, 27 августа, в полях Выгоничского района зафиксировали задымление. На место отправились сотрудники оперативной группы местного пожарно - спасательного гарнизона.

- Они обнаружили горение стерни на землях сельскохозяйственного назначения на площади 0,1 гектара, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Здесь же нашли предполагаемого поджигателя. Он развел костер слишком близко к сухой траве.

Теперь нарушителю грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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