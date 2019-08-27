Брянцы пожаловались на «исчезнувший» кооператив
Жители области не могут вернуть деньги после закрытия офиса
Жителям области посоветовали обратиться к правоохранителям, а затем в суд.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Жители Брянской области пожаловались на кооператив, который исчез вместе с деньгами граждан. Брянцы сетуют, что с июля они не могут получить свои вклады и проценты по ставкам обратно
- Офис, расположенный в Брянске на проспекте Ленина, 24 закрыт, - пишут брянцы на сайте одной из политических партий. -Телефоны недоступны.
Жителям области посоветовали обратиться к правоохранителям, а затем в суд.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU