Брянцы пожаловались на «исчезнувший» кооператив

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-27T11:51:23+03:00

Жителям области посоветовали обратиться к правоохранителям, а затем в суд. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители области не могут вернуть деньги после закрытия офиса

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Жители Брянской области пожаловались на кооператив, который исчез вместе с деньгами граждан. Брянцы сетуют, что с июля они не могут получить свои вклады и проценты по ставкам обратно

- Офис, расположенный в Брянске на проспекте Ленина, 24 закрыт, - пишут брянцы на сайте одной из политических партий. -Телефоны недоступны.

Жителям области посоветовали обратиться к правоохранителям, а затем в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU